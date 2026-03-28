كتلة الديمقراطي الكوردستاني تدين استهداف منزل نيجيرفان بارزاني في دهوك وتصفه بـ"العمل الجبان"

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (PDK)، اليوم السبت 28 آذار/مارس 2026، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الهجمات التي استهدفت منزل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ومناطق أخرى في محافظة دهوك، واصفةً إياها بالاعتداءات "الجائرة والجبانة".

زعزعة الاستقرار

وجاء في بيان الكتلة أن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، بل هي "جزء من سلسلة من الهجمات العدائية المستمرة التي تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان وبث الفوضى بين مواطنيه".

إرادة شعب كوردستان

وأكدت الكتلة في بيانها أن مثل هذه "المحاولات اليائسة" لن تنجح في ثني شعب كوردستان عن حماية كيانه الدستوري أو إضعاف إرادته في الحفاظ على المكتسبات التي حققها، مشددة على أن المساس برموز الإقليم ومؤسساته لن يمر دون موقف حازم.

مطالبات بملاحقة الجناة

واختتمت الكتلة بيانها بمطالبة الجهات الأمنية والمؤسسات المعنية بفتح تحقيق عاجل وفوري للكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا "الجرم"، وتقديم الجناة إلى العدالة بأسرع وقت ممكن لينالوا جزاءهم وفق القانون.

يذكر أن هذا التصعيد يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متزايدة، مما يثير مخاوف من محاولات أطراف خارجية أو داخلية العبث بالوضع الأمني في الإقليم.