نيجيرفان بارزاني يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أربيل (كوردستان 24)- تلقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، اليوم السبت الموافق 28 آذار/مارس 2026، اتصالاً هاتفياً من إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا.

وخلال الاتصال، أدان الرئيس ماكرون بشدة الهجوم الذي نُفذ بطائرة مسيرة واستهدف اليوم منزل نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، مجدداً تأكيد دعم بلاده المستمر والراسخ لإقليم كوردستان والعراق.

كما قدم الرئيس ماكرون تعازيه لنيجيرفان بارزاني ولعوائل مقاتلي البيشمركة الذين استشهدوا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف منطقة "سوران" في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره للرئيس ماكرون على هذا الاتصال، مثمناً الدعم الفرنسي المتواصل والمواقف الدولية لفرنسا المساندة للعراق وإقليم كوردستان في مختلف الظروف.

وفي محور آخر من الاتصال، ناقش الجانبان آخر تطورات الحرب وتداعياتها في المنطقة، حيث أكد الطرفان على الأهمية البالغة لتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب وضمان الاستقرار.