وزير التربية: استئناف الدوام في المؤسسات التعليمية وحضور الطلبة سيكون اختيارياً

أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، أن يوم غدٍ الأحد الموافق 29 آذار/مارس 2026، ستُفتح أبواب جميع المؤسسات التعليمية (المدارس، الجامعات، والمعاهد) أمام الطلبة، مشيراً إلى أن عملية الحضور داخل الصفوف الدراسية ستكون وفقاً لرغبة أولياء الأمور.

وفي تصريح خاص لشبكة "كوردستان 24"، اليوم السبت 28 آذار 2026، قال آلان حمه سعيد: "من أجل الحفاظ على سلامة أرواح الطلبة، تم وضع خيارين أمام أولياء الأمور بخصوص نظام الدراسة: (داخل الصف، أو عبر الإنترنت - أونلاين)". وأكد الوزير أن الطلبة الذين يختارون عدم الحضور في الصفوف لن يُعتبروا غائبين، ولكن يتوجب عليهم الحضور الفعلي في المدارس لأداء الامتحانات.

أبرز نقاط قرار وزارة التربية:

1-تعويض أيام الدراسة: لتعويض الأيام العشرة التي فُقدت بسبب الأوضاع الأمنية، سيتم تعديل التقويم الدراسي وتمديد مدة الدراسة.

2-الامتحانات: تقرر تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف التاسع الأساسي والثاني عشر الإعدادي من تاريخ 12 أيار إلى 21 أيار.

3-المناهج الدراسية: لن يتم تقليص مناهج الصفوف المنتهية (التاسع والثاني عشر) بأي شكل من الأشكال، وستبقى كما هي.

4-الدراسة عبر الإنترنت: فعّلت الوزارة منصة "e-Wana" لجميع المراحل الدراسية، ومنصة "قوتابخانەکەم" (مدرستي) للصفوف من الأول الابتدائي وحتى السادس، وذلك بأربع لغات وباللهجتين السورانية والبادينية.

5-الإجراءات الإدارية: على أولياء الأمور الذين يختارون الدراسة عبر الإنترنت ملء استمارة خاصة في المدرسة، لكي يتم إرسال الواجبات والمهام الدراسية إليهم عبر تطبيق "e-Halsangandin" (التقييم الإلكتروني).

6-المدارس الدولية: للمدارس الدولية حرية الاختيار في جعل الدراسة عبر الإنترنت، بشرط أن تُجرى امتحاناتها حصراً داخل مبنى المدرسة.

وأكد وزير التربية في ختام تصريحه أن هذه الخطوات تهدف إلى إتمام العملية الدراسية لهذا العام بسلام، وضمان عدم ضياع السنة الدراسية على الطلبة.