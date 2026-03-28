المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني يدين الهجوم على منزل نيجيرفان بارزاني

أدان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان رسمي، وبأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف مدينة دهوك، وبالتحديد منزل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان.

يوم السبت 28 آذار/مارس 2026، أعرب المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيانه عن قلقه العميق إزاء هذه الهجمات، وصرح قائلاً: "ننظر بقلق بالغ إلى هذه الهجمات غير المبررة التي تشنها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وندينها بشدة".

وفي جانب آخر من البيان، وجه المكتب السياسي للحزب دعوة إلى الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف جاد وتكثيف جهودهم، مطالباً بعدم السماح بانتهاك سيادة إقليم كوردستان بعد الآن، وضرورة حماية أمن وطمأنينة المواطنين.

وفي ختام البيان، تم التأكيد على صمود إقليم كوردستان، وجاء فيه: "إن إرادة شعب كوردستان في التقدم والتعايش واستقرار الإقليم أقوى بكثير من أن تتزعزع بهذه الأعمال الإرهابية الجبانة".