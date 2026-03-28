الأعرجي يدين استهداف منزل نيجيرفان بارزاني ويصفه بـ "التصعيد الخطير"

أربيل (كوردستان 24)- أدان مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بشدة الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في محافظة دهوك، واصفاً الاعتداء بأنه "عمل جبان" يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافراً للأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد الأعرجي في بيان له، أن هذا الاعتداء لا يستهدف شخص رئيس الإقليم فحسب، بل يمثل استهدافاً مباشراً لأمن العراق ووحدته الوطنية، مشدداً على أن هذه الأفعال تستدعي موقفاً حازماً وحاسماً لمحاسبة الجهات المسؤولة عنها وتقديمها للعدالة.

كما جدد الأعرجي رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى زج العراق في أتون الصراعات الإقليمية أو الدولية، مشدداً على ضرورة حماية السيادة العراقية وتعزيز ركائز الاستقرار.

وفي ختام تصريحه، دعا مستشار الأمن القومي إلى تكاتف الجهود لترسيخ وحدة الصف الوطني، مؤكداً أن حماية أمن الجميع وصون استقرار البلاد هي الأولوية القصوى في هذه المرحلة الحساسة.



