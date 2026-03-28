الكاظمي يصف استهداف منزل نيجيرفان بارزاني بـ"محاولة تصفية جسدية" ويطالب الدولة بمحاسبة الجناة

أعرب رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، عن تضامنه الكامل مع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، إثر الهجوم الذي استهدف منزله، واصفاً الاعتداء بأنه تجاوز خطير للخطوط الحمراء السياسية.

وقال الكاظمي في تدوينة عبر حسابه الرسمي: "كل التضامن مع الأخ العزيز رئيس إقليم كوردستان؛ إذ إنّ الاعتداء على منزله أمر مرفوض ومدان".

وشدد الكاظمي على خطورة طبيعة هذا الهجوم، مشيراً إلى أنه "يتجاوز كونه مجرد رسالة سياسية، ليصل إلى حد الشروع بالتصفية الجسدية"، في توصيف يعكس حجم التهديد الذي تعرض له رئيس الإقليم.

كما وجه الكاظمي نداءً إلى مؤسسات الدولة، مؤكداً أن "المطلوب من الدولة والأجهزة الأمنية أداء واجباتها كاملة، ومحاسبة الفاعلين والمقصِّرين". واختتم تدوينته بالتأكيد على هيبة الدولة وسيادتها، مشدداً على أن شعار "العراق أولاً" يجب أن يترجم إلى أفعال ملموسة لا مجرد أقوال.



