الخارجية الأمريكية: ندين الهجوم على منزل رئيس إقليم كوردستان: اعتداء على سيادة العراق

أربيل (كوردستان24)- أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات تابعة لإيران واستهدف المنزل الخاص لرئيس إقليم كوردستان في مدينة دهوك، واصفةً هذا الاعتداء بأنه تطاول مباشر على سيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه.

وفي بيان رسمي صدر يوم الأحد، 29 آذار 2026، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن موقفها تجاه استهداف منزل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان. ووصفت واشنطن الهجوم بـ"الخسيس والإرهابي"، مؤكدة أن هذه الأعمال تُنفذ من قبل إيران والجماعات الميليشياوية الموالية لها في العراق.

وجاء في البيان: "إن هذه الهجمات لا تستهدف رئيس الإقليم فحسب، بل تمثل اعتداءً مباشراً على سيادة البلاد، وتهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة الوطنية التي يحتاجها العراق". وشددت واشنطن على رفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية "العشوائية والجبانة" التي تشنها إيران ووكلاؤها في إقليم كوردستان وسائر المناطق العراقية الأخرى.