الإمارات تدين استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان في دهوك

أربيل (كوردستان24)- أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الهجوم الذي استهدف دار سكن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في مدينة دهوك، واصفةً إياه بالعمل المرفوض الذي يهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى مساء السبت بين وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد، لبحث تداعيات التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.

رفض قاطع للعنف



وأعرب عبدالله بن زايد خلال الاتصال عن استنكاره الشديد لاستهداف مقر إقامة نيجيرفان بارزاني، مؤكداً موقف بلاده الثابت في رفض كافة أشكال العنف والاعتداءات التي تطال الرموز والمؤسسات السياسية، ومشدداً على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي للعراق.

موقف العراق من الهجمات الإقليمية



من جانبه، استعرض فؤاد حسين الموقف الرسمي لوزارة الخارجية العراقية، مؤكداً رفض بغداد القاطع لاستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ أي هجمات ضد دول الجوار، سواء في الخليج العربي أو المملكة الأردنية. وأوضح أن الحكومة العراقية تعمل على منع استغلال سيادتها في صراعات إقليمية، بما يضمن سلامة المنطقة ووحدتها.

جهود التهدئة الدولية

كما تناول الجانبان المساعي الدبلوماسية الجارية في عواصم المنطقة والعالم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وبدء مفاوضات جدية لإنهاء حالة التصعيد، بهدف تجنيب الشعوب ويلات الحروب المباشرة وتداعياتها الاقتصادية والأمنية.