سوريا تدين الهجمات "الإرهابية" على مقر إقامة رئيس إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، اليوم الأحد، بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت مقر إقامة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والتي نفذتها مجموعات توصف بأنها "خارجة عن القانون".

تهديد للأمن الإقليمي

واعتبرت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الأعمال العدوانية غير القانونية تمثل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار، ليس في العراق فحسب بل في المنطقة بأسرها، واصفةً إياها بأنها مخالفة صريحة لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

دعم استقرار العراق

وجددت دمشق تأكيد موقفها الثابت والداعم لاستقرار العراق ووحدة أراضيه، مشددةً على رفضها القاطع لكافة أشكال التدخل المسلح في الشؤون الداخلية للدول، وضرورة الحفاظ على سيادة العراق ومؤسساته الدستورية.

يأتي هذا الموقف السوري في ظل موجة من الإدانات العربية والدولية للهجمات الأخيرة التي طالت مقار سيادية في إقليم كوردستان، وسط دعوات بضرورة ضبط النفس ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التوتر.



