أمين عام كتائب "سيد الشهداء" يدين استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أدان الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، بشدة الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

واصفاً هذا العمل بأنه "مذموم ومرفوض ولا ينسجم مع أدبيات المقاومة".

وأكد الولائي، القيادي البارز في الإطار التنسيقي، في بيان له، أن رئيس الإقليم يمثل شخصية وطنية بارزة ومتزنة.

مشيراً إلى أن نجاحه في بناء علاقات إيجابية مع مختلف الأطراف يعود إلى ما يتمتع به من رقي في التعامل وحكمة في الإدارة.

كما اعتبر الولائي أن استهداف منزل رئيس الإقليم، والذي يأتي بعد أيام قليلة من حادثة مماثلة طالت منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يمثل سلوكاً مرفوضاً بالكامل.

مرجحاً في الوقت ذاته أن يندرج هذا الهجوم ضمن إطار الضغوط أو الرسائل الخارجية التي تستهدف استقرار الساحة المحلية.