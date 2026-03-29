الإمارات تدين بشدة استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بمحافظة دهوك، معربةً عن أسفها لوقوع هذا "الاعتداء الآثم".

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الأحد، تضامن دولة الإمارات الكامل مع رئيس إقليم كوردستان وعائلته، ومع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان في هذه الظروف.

كما أعربت عن استنكارها الشديد لهذه "الأعمال الإجرامية"، مؤكدةً رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.