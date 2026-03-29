نيجيرفان بارزاني يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات

أربيل (كوردستان 24)- تلقى ئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ليلة أمس (السبت، 28 آذار 2026)، اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وخلال الاتصال، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف أمس منزل رئيس الإقليم في محافظة دهوك.

وجدد التأكيد على دعم بلاده المستمر للعراق وإقليم كوردستان في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لاتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً ما تقدمه دولة الإمارات من دعم ومساندة متواصلة لإقليم كوردستان والعراق.

وفي محور آخر من الاتصال، بحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الحرب، حيث أكد الطرفان على أهمية تكثيف الجهود الرامية لإنهاء الحرب وترسيخ الأمن والاستقرار.