المالكي يدين استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان ويحذر من المساس بأمن العراق

أربيل (كوردستان 24)- أدان زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، التجاوزات الأمنية الأخيرة التي شهدها إقليم كوردستان، واصفاً استهداف منزل رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، بأنه عمل "مرفوض ومدان" أياً كانت الجهة التي تقف خلفه.

وأكد المالكي، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن مثل هذه الأفعال "لا تستهدف أشخاصاً بعينهم فحسب، بل تمس أمن واستقرار العراق ككل، وتسهم في إضعاف الوحدة الوطنية".

وشدد زعيم دولة القانون على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز روح التكاتف والتلاحم بين جميع أبناء الوطن، داعياً إلى نبذ العنف بكافة أشكاله.

كما طالب المالكي القوى الوطنية بالوقوف صفاً واحداً لإفشال محاولات الجهات التي تسعى لزعزعة الاستقرار وإثارة الفتنة بين مكونات الشعب العراقي.