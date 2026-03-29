جونغ أون يشرف على اختبار جديد لمحرك صواريخ يعمل بالوقود الصلب

أربيل (كوردستان 24)- أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجربة جديدة لمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب، وذلك في إطار تطوير الترسانة الاستراتيجية للبلاد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الأحد.

وتتميز المحركات العاملة بالوقود الصلب بقدرتها العالية على الدفع، وبتسريع إجراءات الإطلاق.

وأفاد خبراء بأن هذا المحرك مصمم لتشغيل صواريخ هواسونغ-20 البالستية العابرة للقارات الجديدة التي كشفت عنها كوريا الشمالية في تشرين الأول/أكتوبر والهادفة للوصول إلى الولايات المتحدة.

وأشار المحلل هونغ مين، من المعهد الكوري الجنوبي لإعادة التوحيد الوطني، إلى أن هذه التجربة تؤكد "عزم بيونغ يانغ على امتلاك صواريخ قادرة على ضرب أهداف في أي مكان في العالم".

ولم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية تاريخ التجربة وموقعها لكنها ذكرت أنها تندرج ضمن "الهدف الرئيسي المتمثل في تحديث القدرات الهجومية الاستراتيجية".

مضيفة أن المحرك مصنوع من مادة مركبة من ألياف الكربون، وفق ما نقلته فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن كيم جونغ أون قوله أثناء إشرافه على التجربة، إن القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية دخلت "مرحلة تغيير جوهرية".

تخضع برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية لعقوبات شديدة من الأمم المتحدة.

وتبرر بيونغ يانغ تطوير قدراتها في هذا المجال بالإشارة إلى تهديدات تقول إنها تواجهها من الولايات المتحدة وحلفائها وبينهم كوريا الجنوبية.

وأُجري اختبار سابق لنوع مماثل من المحركات في مطلع أيلول/سبتمبر 2025.