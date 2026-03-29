المملكة المتحدة تدين استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- أدانت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، بأشد العبارات سلسلة الهجمات التي استهدفت مناطق متفرقة من إقليم كوردستان، وخصّت بالذكر الاعتداء الذي طال منزل رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، بمحافظة دهوك.
وأصدرت القنصلية البريطانية في أربيل، بياناً رسمياً وصفت تلك الهجمات بـ "غير المبررة".
وطالبت القنصلية بتهدئة عاجلة للأوضاع من أجل الحفاظ على الاستقرار في العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان.
بەریتانیا بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە ناڕەوایانە دەکات کە کرانە سەر شوێنی نیشتەجێبوونی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە دهۆک و ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستانی عێراق.— UK in Erbil (@ukinerbil) March 29, 2026
ئێمە داوای هێورکردنەوەی بەپەلەی دۆخەکە دەکەین لە پێناو پاراستنی سەقامگیری لە عێراق، بە هەرێمی کوردستانیشەوە.