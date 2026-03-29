قرقاش: إيران خدعت جيرانها قبل الحرب وكشفت عن عدوان مبيت

أربيل (كوردستان 24)- أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن إيران خدعت جيرانها قبل الحرب بشأن نواياها.

وقال قرقاش عبر حسابه بمنصة "إكس": "لا بد لأي حل سياسي يعالج العدوان الإيراني على دول الخليج العربي أن يشمل ضمانات واضحة تمنع تكرار الاعتداء مستقبلاً، وأن يكرّس مبدأ عدم الاعتداء، ويعتمد التعويضات الإيرانية عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية والمدنيين".

وأضاف "لقد خدعت إيران جيرانها قبل الحرب بشأن نواياها، وكشفت عن عدوان مبيّت رغم جهودهم الصادقة لتفاديها، ما يجعل هذين المسارين أساسيين في مواجهة نظام بات يشكل التهديد الأول لأمن الخليج العربي.