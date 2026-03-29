عبد الله: الأطراف متفقة على أن الأوضاع الحالية غير ملائمة لانتخاب رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، أن قضية انتخاب رئيس الجمهورية ليست ملفاً منفصلاً، بل مرتبطة بملف انتخاب وتكليف رئيس الوزراء، ولذلك سيؤجل البرلمان هذا الأمر إلى وقت آخر بسبب غياب الاتفاق السياسي.

وأشار عبد الله في تصريح لكوردستان 24، اليوم الأحد، إلى أنهم عقدوا أمس السبت (28 آذار 2026) نحو ثلاثة إلى أربعة اجتماعات مع أكثر من 10 كتل نيابية، وتوصلوا إلى قناعة بأن هذه الملفات تحتاج إلى توافق سياسي، وأن الأوضاع غير ملائمة للمضي في العملية دون اتفاق.

كما أوضح أن "العقدة تكمن في أنه بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية، يتوجب عليه فوراً تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، ولكن حتى الآن لم يتوصل الإطار التنسيقي إلى أي اتفاق ولم يتمكنوا من تسمية شخص لمنصب رئيس الوزراء".

وفي جانب آخر من حديثه، أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن مسار الأحداث "يتجه نحو تأجيل ملف انتخاب رئيس الجمهورية لجلسات لاحقة".

وقال: في حال لم يؤجل البرلمان هذا الملف، فلن يتحقق النصاب القانوني للجلسات، حيث يتطلب انتخاب رئيس الجمهورية حضور 220 نائباً.