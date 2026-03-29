واشنطن بوست: 7 آلاف جندي أميركي يتأهبون لغزو "مواقع استراتيجية" في إيران

أربيل (كوردستان 24)- يستعدّ البنتاغون لتنفيذ عمليات برية داخل إيران قد تستغرق أسابيع، وفق ما أفاد به مسؤولون أمريكيون، في ظل وصول آلاف الجنود ومشاة البحرية إلى الشرق الأوسط، بما قد يمثّل "مرحلة جديدة وأكثر خطورة من الحرب" إذا قرر الرئيس دونالد ترامب المضي في خيار التصعيد، وفق ما ذكرته "واشنطن بوست".

وبحسب الصحيفة، فإن أي عملية برية محتملة لن ترقى إلى مستوى "غزو شامل"، بل قد تتخذ شكل عمليات مداهمة محدودة تنفذها قوات خاصة إلى جانب وحدات من المشاة التقليديين.

وأكدت المصادر أن هذه السيناريوهات قيد الإعداد منذ أسابيع ضمن تحضيرات عسكرية موسّعة.

وكانت سفينة الإنزال البحرية "يو إس إس تريبولي"، التي تقلّ نحو 3,500 جندي أمريكي، قد وصلت إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في مارس 2026، بحسب ما أفادت به القيادة المركزية (CENTCOM).

وتشير تقارير إلى أن وصول "يو إس إس تريبولي" يرفع عدد القوات الأمريكية في المنطقة إلى نحو 7,000 جندي، بينهم 5,000 من مشاة البحرية و2,000 من القوات المحمولة جواً.

غير أن تقارير إعلامية أفادت بأن الإدارة تدرس إمكانية إرسال 10,000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في إطار استعدادات عسكرية أوسع.

وبدت مواقف الإدارة الأمريكية تتأرجح بين التصعيد والتهدئة.

فقد أشار ترامب إلى رغبته في إنهاء الحرب عبر التفاوض، في حين حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إيران من مغبة عدم تراجعها عن "أنشطتها النووية وتهديداتها للولايات المتحدة وحلفائها".

وأوضحت ليفيت أن إعداد الخطط من قبل البنتاغون يندرج ضمن توفير "أقصى قدر من الخيارات" للقائد الأعلى للقوات المسلحة وتعني ترامب، دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار نهائي.

وتشير مناقشات داخل الإدارة خلال الأسابيع الماضية إلى دراسة عدة سيناريوهات عملياتية، من بينها احتمال السيطرة على جزيرة خرج الاستراتيجية، وهي موقع رئيسي لتصدير النفط الإيراني، إلى جانب تنفيذ عمليات مداهمة في مناطق ساحلية قريبة من مضيق هرمز بهدف تعطيل أو تدمير أسلحة تهدد الملاحة التجارية والعسكرية.

ووفق مسؤولين، قد تستغرق هذه العمليات "أسابيع وليس أشهر"، فيما قدّر آخرون أنها قد تمتد إلى بضعة أشهر.

وفي تصريحات سابقة، أكد ترامب عدم وجود نية لنشر قوات برّية في إيران، مشددًا على أنه لا يخطط لإرسال جنود إلى أي مكان، واصفًا هذا الخيار بأنه "مضيعة للوقت".

وأضاف أن "إيران فقدت كل شيء، بما في ذلك أسطولها البحري، ولم يتبقَّ لديها ما يمكن خسارته".