شورش إسماعيل: إقليم كوردستان وقوات البيشمركة ليسا جزءاً من الصراعات الإقليمية الراهنة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، شورش إسماعيل، أن الإقليم وقواته العسكرية لا يشكلان طرفاً في الحروب والنزاعات الدائرة حالياً في المنطقة.

مشدداً على أن المهمة الأساسية للبيشمركة هي حماية أمن واستقرار كوردستان وشعبها.

وفي تصريح صحفي له خلال مشاركته في مراسيم التعزية للشهداء البيشمركة، قال إسماعيل: "إن استشهاد أي مقاتل في صفوف البيشمركة هو مصاب جلل وفقدان لكل شعب كوردستان في أجزائها الأربعة".

مشيراً إلى أن استهداف قوات البيشمركة والاعتداءات المتكررة عليها هي جرائم تستهدف إرادة كل مواطن كوردي أينما كان.

وأوضح الوزير أن قيادة إقليم كوردستان وحكومتها أوصلت رسالة واضحة عبر كافة القنوات الدبلوماسية والسياسية الدولية، مفادها أن "إقليم كوردستان وقوات البيشمركة لسا جزءاً من هذه الحرب، ولا ينبغي أن يتم زجهما فيها".

وأضاف: "نحن ندعو دوماً إلى السلام والابتعاد عن لغة الحروب والفوضى التي تهدد استقرار المنطقة".

ووجه شورش إسماعيل رسالة شديدة اللهجة إلى الجهات والجماعات التي تحاول زعزعة أمن واستقرار الإقليم، قائلاً: "إن تلك الجهات التي تهدف لضرب المكتسبات الوطنية وإثارة الفوضى بأساليب غير شرعية، ستجد أمامها شعباً صامداً وقوات بيشمركة مستعدة للتضحية وحماية أرضها".

واختتم الوزير تصريحه الصحفي، بالتأكيد على أن دماء الشهداء وتضحياتهم تزيد من إصرار وعزيمة قوات البيشمركة على مواصلة طريق الدفاع عن منجزات حكومة إقليم كوردستان وصون أمان المواطنين.