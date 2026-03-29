رئيس إقليم كوردستان يتلقّى اتصالاً هاتفياً من أمين عام جامعة الدول العربية

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد 29 آذار 2026، اتصالاً هاتفياً من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وخلال الاتصال، أدان أبو الغيط بشدة الهجوم بالطائرات المسيرة (الدرون) الذي استهدف يوم أمس منزل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في دهوك.

مؤكداً دعم جامعة الدول العربية لحماية أمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره لاتصال أبو الغيط، مثمناً موقف جامعة الدول العربية ودعمها المستمر للعراق وإقليم كوردستان.

كما تناول الاتصال الهاتفي آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الحرب الجارية.