مسرور بارزاني يعزي هيوا جوهر گەڵاڵی بوفاة والده

اربيل (كوردستان24)- قدم رئيس الوزراء مسرور بارزاني، تعازيه إلى هيوا جوهر گەڵاڵی بوفاة والده "جوهر قهار گەڵاڵی"، متمنياً من الله القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع جناته.

ففي اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد، 29 آذار/مارس 2026، قدم مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، تعازيه ومواساته إلى هيوا جوهر گەڵاڵی بوفاة والده "جوهر قهار گەڵاڵی"، الشخصية الوطنية المعروفة في أربيل والبيشمركة في ثورتي أيلول وكولان.

وأعرب رئيس الحكومة عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم عائلتهم المناضلة الصبر والسلوان.