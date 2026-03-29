قطر تدين بشدة الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان في دهوك

اربيل (كوردستان24)- أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في محافظة دهوك.

وأصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً اليوم الأحد، 29 مارس 2026، جددت فيه موقف دولة قطر الثابت والرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب الكامنة وراءها.

كما شددت الوزارة في بيانها على رفض الدوحة القاطع لكافة الممارسات والأعمال التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية العراق الشقيقة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي.