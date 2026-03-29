شرطة دهوك تصدر تعليمات مشددة بشأن الطائرات المسيّرة المفخخة

اربيل (كوردستان24)- أصدر المتحدث باسم مديرية شرطة محافظة دهوك، العقيد هيمن سليمان، رسالة مصورة تتضمن حزمة من التعليمات والإرشادات الأمنية الموجهة للمواطنين، تزامناً مع التطورات الأخيرة المتعلقة بظهور الطائرات المسيّرة في سماء المنطقة.



وشدد العقيد سليمان في رسالته على أنه يمنع منعاً باتاً قيام المواطنين بإطلاق العيارات النارية عند رصد أي طائرة مسيّرة في الأجواء، مؤكداً أن التعامل مع هذه الحالات هو "مهمة حصرية" تقع على عاتق القوات الأمنية وقوات البيشمركة الأبطال، والذين يمتلكون التجهيزات والخبرة اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف.



وفي سياق متصل، أعاد المتحدث باسم شرطة دهوك التأكيد على الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان. ودعا المواطنين إلى الكف عن تصوير أو تداول مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية التي تظهر الطائرات المسيّرة أو المواقع التي قد تكون عرضة للاستهداف، محذراً من نشر هذه المواد عبر الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.



وأوضح العقيد هيمن سليمان أن هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأمن القومي للإقليم، ومنع الجهات المعادية من استغلال المعلومات والمقاطع المصورة لتقييم نتائج هجماتها أو الحصول على إحداثيات دقيقة، مهيباً بالجميع ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالضوابط القانونية حفاظاً على سلامة المواطنين واستقرار المحافظة.