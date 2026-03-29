نيجيرفان بارزاني يتلقى رسالة من ملك الأردن

اربيل (كوردستان24)- تلقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، اليوم الأحد، 29 آذار/ مارس 2026، رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

في الرسالة، قدم جلالة الملك باسمه وباسم المملكة الأردنية الهاشمية تعازيه ومواساته لرئيس اقلیم کوردستان وعوائل وذوي شهداء الهجمة بالطائرات المسيرة التي استهدفت منطقة سوران في 24 من الشهر الجاري، آملاً الشفاء العاجل لجرحى الحادث.

وأدان جلالة ملك الأردن بشدة الهجوم بالمسيرات يوم أمس على منزل نيجيرفان بارزاني في دهوك، مؤكداً على دعم بلاده لإقليم كوردستان ولحماية أمن واستقرار العراق.