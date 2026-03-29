تأثير الحرب الإيرانية يمتد إلى أسواق ساحات الماشية

اربيل (كوردستان24)- أثرت التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران على سوق المواشي، ومع ذلك، أكد عضو في مجلس سوق المواشي أن استيراد الحيوانات من إيران لا يزال مستمراً.

صرح عضو مجلس سوق المواشي في أربيل، محي الدين بايز خيلاني لموقع "كوردستان 24" اليوم الأحد، 29 آذار/مارس 2026، قائلاً: إن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران تسبب في ركود حركة سوق الأغنام والماشية، لكن عمليات استيراد الماشية من إيران لم تتوقف حتى الآن.

وأضاف خيلاني: منذ قرابة شهر، لم يتم استيراد أي مواشي من سوريا وتركيا، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعارها في تلك الدول بشكل كبير.

كما أشار إلى أن مربي الأغنام سيشهدون تحسناً هذا العام بفضل هطول الأمطار الغزيرة وتوفر المراعي الطبيعية للماشية، مبيناً أن "النعاج الوالدة" شهدت ارتفاعاً في أسعارها وإقبالاً كبيراً في السوق.

وفيما يلي أسعار المواشي في سوق أربيل:

يبلغ سعر كيلو لحم "الخروف الصغير" ما بين 9 إلى 10 آلاف دينار، بينما يبلغ سعر كيلو لحم"الغنم" 7 آلاف دينار، و"الخروف اليافع" 9 آلاف دينار، و"الماعز" 6 آلاف دينار، أما "العجول" فتتراوح أسعارها بين 8 إلى 9500 دينار للكيلو الواحد.

ووفقاً لإحصائيات وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، شهد مستوى الإنتاج الحيواني في الإقليم زيادة ملحوظة خلال الفترة ما بين (2015 - 2025).

وقد أدى هطول الأمطار الغزيرة في جميع مناطق إقليم كوردستان هذا العام إلى تفاؤل المزارعين ومربي الماشية، حيث يعتمدون الآن على المراعي الطبيعية بدلاً من شراء الأعلاف المكلفة.