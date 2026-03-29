وزارة المالية: إرسال قوائم رواتب شهر آذار وتقرير ميزان المراجعة إلى بغداد

اربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، عن إرسال قوائم رواتب موظفي الإقليم لشهر آذار/ مارس إلى العاصمة بغداد.

اليوم الأحد، 29 آذار/آذار 2026، ذكرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أن الفريق الفني التابع للوزارة سيقوم مساء اليوم بإرسال قائمة رواتب شهر آذار لموظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تقرير ميزان المراجعة لشهر شباط (فبراير) إلى بغداد.

وأشارت وزارة المالية والاقتصاد إلى أن القوائم سيتم تسليمها يوم غدٍ الاثنين إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية بالحكومة الاتحادية.