الخارجية السعودية: ندين بشدة استهداف رموز إقليم كوردستان ونؤكد تضامننا الكامل مع جمهورية العراق

اربيل (كوردستان24)- أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 29 آذار/مارس 2026، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت مقرات إقامة رئيس إقليم كوردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، وزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، رفض المملكة القاطع لجميع الاعتداءات التي تستهدف إقليم كوردستان العراق، مشددة على موقفها الثابت في رفض كل ما من شأنه أن يهدد أمن العراق واستقراره.

كما جددت المملكة العربية السعودية تأكيد تضامنها الكامل مع جمهورية العراق وإقليم كوردستان، مؤكدة دعمها المستمر لكافة الجهود الرامية إلى حفظ أمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما.

المصدر: وزارة خارجية المملكة العربية السعودية



