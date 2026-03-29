تحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية بعد الاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية

اربيل (كوردستان24)-أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي أن تحديد موعد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية مرهون بالاجتماع المرتقب المزمع عقده مع رؤساء الكتل النيابية.

اليوم الأحد، 29 آذار/ مارس 2026، عقدت هيئة رئاسة البرلمان العراقي اجتماعاً خاصاً لمناقشة مجموعة من الملفات الهامة المتعلقة بعمل البرلمان للمرحلة المقبلة.

وفي بيان أصدرته هيئة الرئاسة، جرى التأكيد على أهمية الإسراع في تمرير القوانين التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر، والتي تسهم في تعزيز استقرار الدولة.

كما أشير إلى أن البرلمان سيكثف جهوده لاستكمال تشكيل اللجان الدائمة، لغرض تفعيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان بشكل أكثر فاعلية.

وبخصوص مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، ذكرت رئاسة البرلمان: "سيتم تحديد موعد الجلسة بعد الاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية".

وأكدت هيئة رئاسة البرلمان على مسؤولياتها الدستورية لحسم الملفات العالقة والعمل على ترسيخ الاستقرار السياسي في البلاد.