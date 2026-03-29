وزارة البيشمركة تصدر تنبيهاً للضباط والمنتسبين

اربيل (كوردستان24)-وجهت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان تعميماً لجميع الضباط والمنتسبين (البيشمركة) بخصوص الإدلاء بالمعلومات لوسائل الإعلام.

أعلنت وزارة البيشمركة، اليوم الأحد 29 آذار/مارس 2026، أن الإدلاء بالتصريحات وتقديم المعلومات لوسائل الإعلام من قبل القادة والضباط والبيشمركة ممنوع منعاً باتاً وبكافة الأشكال.

ويوصف هذا القرار كخطوة لتنظيم الشؤون العسكرية وحماية المعلومات، حيث تم التأكيد فيه على أنه لا يحق لأي منتسب أو ضابط الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام أو نشر معلومات تتعلق بالتحركات والشؤون العسكرية دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المعنية في الوزارة.

ويأتي هذا القرار في وقت تؤكد فيه وزارة البيشمركة باستمرار على حماية الأسرار العسكرية والالتزام بالانضباط العسكري، وذلك لمنع انتشار أي معلومات قد تؤثر سلباً على الأمن والاستقرار.

كما أكدت المديرية العامة للإعلام والتوعية الوطنية في وزارة البيشمركة، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء 24 آذار 2026، أن إدخال وسائل الإعلام إلى المقرات العسكرية وتصوير السواتر (الخنادق) ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ممنوع منعاً باتاً.

وشددت أيضاً على أن تقديم أي نوع من المعلومات أو التصريحات لوسائل الإعلام من قبل الضباط والبيشمركة أمر محظور، وأن المخالفين سيواجهون أشد العقوبات العسكرية والإدارية.

ودعت المديرية المواطنين إلى إرسال روابط أي صفحات أو حسابات تنشر معلومات سرية باسم "البيشمركة"، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ووفقاً للبيان، يجب على ضباط الإعلام والتوعية في الوحدات العسكرية، والعمليات، والاستخبارات، مراقبة كافة تحركات البيشمركة والضباط بدقة، بالإضافة إلى نشر وتعميم هذه التعليمات.

وأشارت المديرية العامة للإعلام والتوعية الوطنية قائلة: "نحن نراقب وسائل التواصل الاجتماعي بدقة لرصد أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات العسكرية والقانونية بالتنسيق مع مراجعنا العليا".