منظمة "تضامن الشعوب" تدين استهداف مقر إقامة نيجيرفان بارزاني وتصفه بـ"التطور الخطير" الذي يمس سيادة العراق

اربيل (كوردستان24)- أدانت منظمة تضامن الشعوب الأفریقیة الأسيوية، اليوم الأحد، بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف مقر إقامة رئيس إقليم كوردستان، السيد نيجيرفان بارزاني، في محافظة دهوك، واصفةً الهجوم بأنه "جريمة نكراء" تستهدف أمن واستقرار العراق والمنطقة.

وقال السكرتير العام للمنظمة، الدكتور محمد إحسان، في بيان رسمي، إن هذا الاعتداء الذي نفذته "مليشيات منفلتة خارجة عن القانون"، يمثل تطوراً بالغ الخطورة لا يقتصر أثره على استهداف شخصية رسمية فحسب، بل يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة العراقية وهيبتها، ومحاولة مكشوفة لزعزعة الأمن في إقليم كوردستان.

تصعيد يهدد السلم الأهلي

وشدد البيان على أن استهداف الشخصيات الرسمية ومقار إقامتها يعد تصعيداً خطيراً لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال "الشنيعة" تهدد السلم الأهلي وتقوض أسس الاستقرار التي تسعى الدولة لترسيخها.

دعوة للتحرك الاتحادي

ودعت المنظمة الحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لكشف ملابسات هذا الاعتداء الإرهابي، والمباشرة بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، مؤكدة على ضرورة عدم التهاون مع أي جهة تتورط في تهديد أمن البلاد.

دعم إجراءات إقليم كوردستان

كما أكد الدكتور محمد إحسان في بيانه على حق حكومة إقليم كوردستان الكامل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، وحماية المواطنين والمؤسسات والمصالح العليا، بما يضمن صون استقرار الإقليم.

واختتمت المنظمة بيانها بالتحذير من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد بتقويض ركائز الدولة العراقية، مشددة على ضرورة وجود موقف وطني موحد يضع حداً لهذه التجاوزات ويؤكد على احترام وحدة أراضي العراق وسيادته.