هيأة الإعلام والاتصالات توجه إنذاراً إلى قناة “الجزيرة الإنجليزية” وتلزمها بحذف محتوى مخالف

اربيل (كوردستان24)- قررت هيأة الإعلام والاتصالات توجيه عقوبة الإنذار إلى قناة “الجزيرة الإنجليزية” (Al Jazeera English)، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وذلك على خلفية مخالفة مهنية وقانونية تم رصدها في أحد التقارير الإخبارية المنشورة عبر منصات القناة بتاريخ 26 آذار 2026 تناول تداعيات القصف الذي طال معسكر الحبانية في محافظة الأنبار.

وجاء القرار بناءً على تقارير الرصد الفني التابعة لدائرة التنظيم الإعلامي، التي شخّصت احتواء التقرير مضامين مخالفة لأحكام لائحة قواعد البث الإعلامي، وبما يتعارض مع معايير الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات، وينطوي على طرح من شأنه تضليل الرأي العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة.

وبناءً على ذلك، تقرر أيضاً إلزام القناة بحذف التقرير المخالف من جميع منصاتها الرقمية، أو بث توضيح رسمي يصحح المعلومات الواردة فيه بما ينسجم مع المعطيات المعتمدة والموقف الرسمي للدولة العراقية.

وتؤكد الهيأة أن استمرار مثل هذه المخالفات سيعرض القناة لإجراءات تنظيمية أشد وفق القوانين واللوائح النافذة، بما في ذلك تعليق النشاط داخل العراق في حال تكرارها.

كما تشدد على أن مدى التزام القناة بتنفيذ هذه الإجراءات، ومراجعة سياستها التحريرية بما يتوافق مع القوانين العراقية، سيُعد معياراً أساسياً في تقييم عملها مستقبلاً.