الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في الهجوم على منزل نيجيرفان بارزاني

اربيل (كوردستان24)- أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان، مطالباً بإجراء تحقيق دقيق وفوري في الحادثة وتقديم الجناة للعدالة.

أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الأحد 29 آذار/مارس 2026، في بيان له، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان بأشد العبارات الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف في 28 آذار/مارس محل إقامة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك.

وجاء في البيان أن الأمين العام يطالب بإجراء تحقيق شامل ومحايد في هذا الهجوم في أقرب وقت ممكن، لضمان محاسبة الجهات المسؤولة عن هذا العمل قانونياً.

كما دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف السياسية والمؤثرة إلى نبذ العنف بكافة أشكاله، وشددت على ضرورة تكاتف الجميع لإحباط أي محاولة تسعى لزعزعة أمن واستقرار العراق.



