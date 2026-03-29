وزارة الزراعة ترفع الحظر عن استيراد الطماطم

اربيل (كوردستان24)- قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، رفع الحظر عن استيراد الطماطم اعتباراً من اليوم الاحد 29 آذار/مارس 2026.

أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، أنه بعد المتابعة الميدانية لإنتاج الطماطم في حدود المديريات العامة للزراعة في جميع محافظات والإدارات المستقلة في الإقليم، تبين أن المعروض من هذا المحصول قد انخفض بشكل كبير في الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره.

وأشارت الوزارة إلى أنه استناداً إلى قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي رقم (4) لسنة 2008، تقرر رفع الحظر عن استيراد محصول الطماطم من خارج البلاد، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الكتاب الرسمي.

كما أوضح البيان أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ويتم العمل به ابتداءً من اليوم.