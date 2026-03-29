قمة رباعية في إسلام آباد لبحث إنهاء الحرب في المنطقة وتعزيز الدبلوماسية

اربيل (كوردستان24)- وصف وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، الاجتماع الرباعي الذي احتضنته العاصمة إسلام آباد بأنه كان "مثمراً للغاية"، مؤكداً في بيان صدر عقب اختتام المحادثات اليوم على أهمية التنسيق الإقليمي المشترك.

وأوضح دار أن وزراء خارجية كل من (مصر، وتركيا، والسعودية، وباكستان) ناقشوا القضايا الإقليمية الراهنة و"السبل الممكنة لإنهاء الحرب في المنطقة بشكل عاجل ودائم".

وفي خطوة بارزة، أعلن الوزير استعداد باكستان لاستضافة وتيسير محادثات بين الولايات المتحدة وإيران "في الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أن البلدين قدما "دعمهما الكامل" لهذه المفاوضات المحتملة.

وبحسب البيان، تمخض الاجتماع عن النقاط الرئيسية التالية:

رفض خيار الحرب: اتفق الوزراء على أن الحرب "ليست في صالح أحد، ولن تؤدي إلا إلى الموت والدمار"، مشددين على أن وحدة الهوية الإسلامية في هذا التوقيت "ذات أهمية قصوى".

القلق الإنساني: أعرب المجتمعون عن قلقهم البالغ إزاء "الأثر المدمر للحرب على الأرواح وسبل العيش" في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

تفعيل الدبلوماسية: أكد الوزراء أن الحوار والدبلوماسية هما "السبيل الوحيد الممكن" لمنع النزاعات وتعزيز السلام الإقليمي.

خفض التصعيد: ناقش الوفد سبل تعزيز التعاون بين الدول الأربع لخفض التصعيد و"تهيئة الظروف لإجراء مفاوضات منظمة بين الأطراف المعنية".





