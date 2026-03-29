الإطار التنسيقي يستجيب لمبادرة الرئيس بارزاني ويمنح القوى السياسية 10 أيام لحسم مرشحي الرئاستين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في العاصمة بغداد، بأن قوى "الإطار التنسيقي" عقدت اجتماعاً خاصاً مساء اليوم الاثنين (30 آذار 2026)، أفضى إلى الموافقة رسمياً على الطلب الذي تقدم به الرئيس مسعود بارزاني، والقاضي بمنح فرصة إضافية للأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وذكر مراسلنا أن الاجتماع أسفر عن قرار يمنح القوى الكوردية والشيعية مهلة زمنية مدتها 10 أيام لتسمية مرشحيها لمنصبي رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، مع تأجيل إدراج هذا الملف على جدول أعمال جلسات مجلس النواب العراقي خلال الفترة المحددة.

ويأتي هذا التطور عقب المبادرة التي أطلقها الرئيس مسعود بارزاني، والتي دعا فيها القوى السياسية، ولا سيما السنية والشيعية، إلى تحديد سقف زمني لإجراء حوار جاد ومسؤول، يهدف إلى حسم ملف الرئاستين وإنهاء حالة الانسداد السياسي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً على انفراجة محتملة في المشهد السياسي، إذ تمنح الأطراف المعنية مساحة أوسع للتفاوض بعيداً عن ضغوط الجلسات البرلمانية، بما قد يسهم في التوصل إلى توافق وطني شامل خلال الأيام المقبلة.