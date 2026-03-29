إيران تتوعد باستهداف مقار سكن القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين لـ"الأعداء"

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، أن الهجمات الإيرانية ستستهدف من الآن فصاعداً أماكن إقامة القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين للدول التي وصفها بـ"العدوة".

وقال إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء"، اليوم الاثنين 30 آذار 2026، إن هذا القرار يأتي رداً على ما وصفه بـ"الأعمال العدوانية والإرهابية للأعداء الأمريكيين والصهاينة" التي استهدفت منازل المدنيين في مدن إيرانية مختلفة.

وشدد ذو الفقاري على أن القوات المسلحة الإيرانية لن تكتفي في ردودها باستهداف المواقع العسكرية فحسب، بل ستصبح مراكز صنع القرار ومقار سكن القادة السياسيين والعسكريين للطرف الآخر أهدافاً مباشرة للضربات الإيرانية.