خام غرب تكساس الوسيط يتجاوز مجددا المئة دولار للبرميل وبرنت عند حوالي 115 دولارا

أربيل (كوردستان24)- سجّلت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا عند بدء التعاملات الاثنين اذ تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مجددا حاجز المئة دولار للبرميل، بينما تجاوز سعر خام برنت 115 دولارا للبرميل، في ظل تواصل الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المعيار الأميركي، تسليم أيار/مايو، بنسبة 3,50% ليصل إلى 103,13 دولارا بعد دقائق من افتتاح الأسواق الآسيوية. كما ارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال بنسبة 2,98% ليصل إلى 115,93 دولارا.

