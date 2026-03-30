ترامب: نعمل للسيطرة على مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة "تعمل للسيطرة على مضيق هرمز"، في ظل التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران.

جاء ذلك في مقابلة خاصة مع قناة "14" العبرية، تزامنا مع مرور 30 يوما على بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

واستعرض ترامب، ملامح سياسته تجاه إيران، مدعيا أن تحالف الولايات المتحدة مع إسرائيل "أقوى من أي وقت مضى".

وقال: "نحن نعمل للسيطرة فعليا على مضيق هرمز".

وفيما يتعلق بمستوى التنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفه ترامب، بأنه "وثيق للغاية"، قائلا: "التنسيق يجري عن قرب، ولدينا علاقات جيدة".

وأشار إلى أن بلاده تواصل العمل في المنطقة في إطار التعامل مع التحديات المرتبطة بإيران، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه التحركات أو توقيتها.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، ما أدى إلى مقتل المئات، بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون.

فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو إسرائيل، كما تستهدف ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة مرارا.