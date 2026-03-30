نتانياهو: سيُمنح بطريرك اللاتين دخولا فوريا إلى كنيسة القيامة

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الاثنين، أن بطريرك القدس للاتين سيتمكن من دخول كنيسة القيامة فورا.

وقال نتانياهو على منصة "إكس" "أصدرتُ تعليمات للسلطات المختصة بمنح الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا الوصول الكامل والفوري إلى كنيسة القيامة في القدس".

وكانت الشرطة الإسرائيلية منعت بطريرك القدس للاتين من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة، ما أثار غضبا دوليا.

وعزا نتانياهو منع دخول البطريرك إلى كنيسة القيامة، إلى أسباب أمنية تتعلق بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وكتب "في الأيام الأخيرة، استهدفت إيران مرارا الأماكن المقدسة للديانات التوحيدية الثلاث في القدس بصواريخ بالستية".

وأضاف "خلال إحدى الضربات، سقطت شظايا صاروخية على بُعد أمتار قليلة من كنيسة القيامة".

وقال إن اسرائيل طلبت من المصلين المسيحيين واليهود والمسلمين "الامتناع مؤقتا" عن زيارة الأماكن المقدسة في البلدة القديمة، وذلك لأسباب أمنية.

