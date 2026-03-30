الرئيس الصيني يوجه دعوة لرئيسة حزب "كومينتانغ" التايواني لزيارة بكين

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام رسمية صينية وحزب "كومينتانغ" المعارض في تايوان، بأن الرئيس الصيني شي جينبينغ قد وجّه دعوة رسمية إلى رئيسة الحزب، تشنغ لي وون، لزيارة الصين خلال شهر نيسان/أبريل المقبل.

وأكد حزب "كومينتانغ" في بيان له ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، مشيراً إلى أن تشنغ لي وون قد "قبلت بكل سرور" هذه الدعوة لترؤس وفد إلى البر الرئيسي للصين، وذلك في إطار السعي لتعزيز التنمية السلمية للعلاقات بين ضفتي مضيق تايوان.

ويأتي هذا التحرك في ظل الموقف السياسي لحزب "كومينتانغ" المؤيد لتعزيز التبادلات والروابط مع بكين، في وقت تصر فيه الصين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، مع التلويح باستخدام القوة لفرض سيادتها عليها.

وأوضح بيان الحزب أن تشنغ تأمل في أن يثمر هذا اللقاء عن توحيد جهود الجانبين للنهوض بالتنمية السلمية، وتوسيع آفاق التعاون والتبادل، بما يخدم تحقيق السلام في المنطقة ورفاهية الشعبين على ضفتي المضيق.

من جانبها، ذكرت وكالة "شينخوا" أن زيارة الوفد التايواني ستجري في الفترة ما بين 7 و12 نيسان/أبريل. ورغم تأكيد الموعد، لم تشر التقارير إلى المواقع المحددة التي ستشملها الزيارة، كما لم يتم التأكيد بعد على ما إذا كان برنامج الزيارة سيتضمن لقاءً ثنائياً يجمع بين تشنغ والرئيس شي جينبينغ.