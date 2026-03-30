مجلس النواب العراقي يحدد 11 نيسان موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن تحديد يوم السبت الموافق 11 نيسان المقبل موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدة ضرورة المضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسَّع عقدته رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل النيابية، خُصص لبحث الملفات التشريعية والسياسية العالقة.

وذكر بيان رسمي صادر عن الرئاسة أن المجتمعين ناقشوا حزمة من القوانين المهمة المقترح إدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة، بالإضافة إلى استكمال ملف التصويت على أعضاء اللجان النيابية الدائمة.

وتصدر ملف انتخاب رئيس الجمهورية أجندة الاجتماع، حيث شددت رئاسة البرلمان على أهمية إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة.

ودعت الرئاسة قادة الكتل السياسية إلى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية" والإسراع في إنجاز التوقيتات الدستورية، بما يضمن تشكيل حكومة مقتدرة قادرة على مواجهة الأزمات وتقديم الخدمات للمواطنين.