مواطنو روجآفا يُدينون الهجمات على إقليم كوردستان: محاولة لزعزعة الاستقرار وتصدير للأزمات

أربيل (كوردستان24)- أعرب مواطنون في غرب كوردستان (روجآفا) عن إدانتهم الشديدة للهجمات المتكررة التي تستهدف إقليم كوردستان، مؤكدين أن الغرض من هذه الاعتداءات هو تقويض الأمن والاستقرار الذي ينعم به الإقليم، ومجددين دعمهم الكامل لحكومة إقليم كوردستان في مواجهة هذه التحديات.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، قال نشأت زازا، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا (PDK-S): "إن هذه الهجمات تنفذها جماعات مسلحة موالية لإيران، والهدف منها هو تصدير أزماتهم الداخلية إلى الخارج، واستهداف حالة الأمان التي يعيشها إقليم كوردستان".

وأضاف زازا أن إقليم كوردستان يمثل "نموذجاً مشرقاً للتعايش السلمي والاستقرار في العراق"، مشيراً إلى أن هذه المجموعات لا تتقبل وجود منطقة مستقرة وتسعى بكل جهودها لتحطيم هذه التجربة الناجحة.

ميدانياً، شهدت مدينة قامشلو موجة من الرفض الشعبي لهذه الهجمات، حيث أكد الأهالي وقوفهم إلى جانب إخوتهم في "باشور" (جنوب كوردستان).

وفي هذا السياق، قال المواطن تيسير عبد العزيز: "نحن نرفض هذه الهجمات بجميع أشكالها، ولا سيما تلك التي تستهدف إقليم كوردستان ومقر البارزاني. نحن مع الإقليم قلباً وقالبأً وبكل ما نملك".

من جانبه، أوضح المواطن ياسين بوزان أن الأعداء يحاولون بشتى الوسائل جرّ إقليم كوردستان إلى أتون الصراعات والحروب، مضيفاً: "يريدون توريط الإقليم في مآربهم، لكن القيادة في كوردستان تعاملت بحكمة وحنكة سياسية عالية، وأعلنت بوضوح أنها ليست جزءاً من هذه الصراعات".

وفي ذات الإطار، شدد المواطن سربست برفو على أن الكورد في روجآفا يمثلون سنداً قوياً لإقليم كوردستان، وسيقفون بكل إمكانياتهم لدعم استقراره وحمايته من التهديدات الخارجية.

تأتي هذه المواقف الشعبية والسياسية في وقت يواجه فيه إقليم كوردستان ضغوطاً وهجمات صاروخية وبالمسيرات، تصفها أربيل بأنها محاولات يائسة لضرب الكيان الدستوري للإقليم.