بفعل تراجع الدولار.. أسعار الذهب ترتفع عالمياً وسط مخاوف من تضخم تقوده الطاقة

أربيل (كوردستان24)- سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، مستفيدة من تراجع قيمة الدولار الأمريكي، إلا أن المكاسب ظلت محدودة بفعل القفزة الكبيرة في أسعار الطاقة وتصاعد المخاوف من التضخم الناتج عن تفاقم التوترات العسكرية في المنطقة.

وبحسب بيانات وكالة "رويترز"، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4505.86 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 03:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر نيسان/أبريل بنسبة 0.3% لتستقر عند 4535.80 دولاراً.

وأدى انخفاض الدولار إلى جعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وفي هذا الصدد، أوضح نيكولاس فرابيل، المدير العالمي للأسواق المؤسسية في (ABC Refinery)، أن تحركات الذهب الأسبوع الماضي كانت بمثابة رد فعل على حالة "البيع المفرط"، مشيراً إلى احتمالية حدوث تحول في الاتجاه الهبوطي، شريطة أن يتم تأكيد ذلك من خلال حركة الأسعار خلال الأسبوع الجاري.

على صعيد آخر، تجاوزت أسعار خام برنت حاجز 115 دولاراً للبرميل، وذلك في أعقاب الهجمات التي شنها الحوثيون على إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى اتساع رقعة الصراع وتعميق أزمة التضخم. وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً قياسياً بنسبة 60% خلال شهر آذار/مارس الجاري، وهو ما يمثل رقماً تاريخياً على أساس شهري.

ويرى المستثمرون أن فرص خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي قد تضاءلت، نظراً لأن ارتفاع كلفة الطاقة يغذي التضخم. ورغم أن الذهب يُعد ملاذاً آمناً في مواجهة التضخم، إلا أن بقاء معدلات الفائدة مرتفعة يفرض ضغوطاً على الطلب عليه، لكونه معدناً لا يدر عائداً.

يُذكر أن الذهب قد خسر أكثر من 14% من قيمته خلال هذا الشهر، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى القوة الكبيرة للدولار، الذي ارتفع بنسبة 2% منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 شباط/فبراير الماضي.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% لتصل إلى 68.67 دولاراً، وزاد البلاتين بنسبة 2.5% إلى 1909.45 دولاراً، كما قفز البالاديوم بنسبة 3.2% ليصل إلى 420.63 دولاراً.