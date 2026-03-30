الدفاع العراقية: استهداف قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية بصواريخ "كراد" وتدمير طائرة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، عن تعرض قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في العاصمة بغداد إلى استهداف صاروخي، أسفر عن أضرار مادية في القدرات الدفاعية للقوة الجوية.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أنه "في تمام الساعة (01:55) بعد منتصف الليل، استُهدفت القاعدة بصواريخ (كراد) عيار 122 ملم، انطلقت من أطراف العاصمة بغداد"، مشيرة إلى أن الاعتداء أدى إلى تدمير طائرة من نوع (Antonov-132) تابعة للقوة الجوية العراقية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأوضح البيان أن الجهات المختصة باشرت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الأضرار، وتعقب مصادر إطلاق الصواريخ لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأدانت الوزارة هذا "العمل الإجرامي الجبان" الذي يستهدف المؤسسة العسكرية، مؤكدة أن الأسلحة والمعدات والطائرات هي ملك للشعب العراقي، وأن المساس بها يعد عملاً تخريبياً يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وشددت وزارة الدفاع في بيانها على أنها "لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن العراق وسيادته"، مطمئنة المواطنين بأن هذه الأعمال لن تنال من جاهزية القوات الأمنية، وأن الرد سيكون حازماً وفق الأطر القانونية الكفيلة بحماية مقدرات الوطن.

واختتمت الوزارة بالقول: "سيبقى العراق عصياً على كل محاولات الاستهداف، وستظل قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها الدرع الحصين لحماية أبناء شعبنا الكريم".