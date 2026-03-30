خسائر العراق المالية تتفاقم.. 10.8 مليون دولار شهرياً جراء توقف عبور الطائرات

أربيل (كوردستان24)- كشف مرصد "إيكو عراق" المتخصص في الشأن الاقتصادي، اليوم، عن تكبد الميزانية العراقية خسائر مالية فادحة نتيجة توقف حركة الملاحة الجوية للطائرات العابرة فوق الأجواء الوطنية، على خلفية التصعيد الأمني والعمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة.

وأفاد المرصد في بيان له، أن العراق بات يخسر نحو 360 ألف دولار يومياً، وهو ما يعادل قرابة 10.8 مليون دولار شهرياً، جراء فقدان إيرادات رسوم عبور الطائرات الأجنبية والمحلية التي توقفت عن استخدام المسارات الجوية العراقية.

وأوضح البيان أن قطاع الملاحة الجوية في العراق كان يشهد انتعاشاً ملحوظاً قبل اندلاع شرارة الحرب الحالية، حيث بلغ معدل الرحلات العابرة نحو 800 طائرة يومياً، متجاوزاً المعدلات السابقة التي كانت تتراوح بين 700 إلى 750 طائرة.

وحول آلية احتساب هذه الخسائر، أشار المرصد إلى أن أجور عبور الطائرة الواحدة عبر الأجواء العراقية تبلغ قرابة 450 دولاراً؛ وبناءً على حركة الطيران السابقة، كانت هذه الرسوم ترفد الخزينة بمبالغ يومية تقدر بـ 360 ألف دولار، قبل أن تتوقف بشكل شبه كامل.

ويأتي هذا التراجع الاقتصادي في أعقاب قرار وزارة النقل العراقية الصادر في 28 شباط الماضي، والذي أعلنت فيه إغلاق المجال الجوي العراقي أمام حركة الطيران، كإجراء احترازي لضمان سلامة الملاحة الجوية في ظل التوترات الأمنية المتسارعة التي تمر بها المنطقة.