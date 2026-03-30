الأسواق العالمية تفقد 11 تريليون دولار من قيمتها وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة

أربيل (كوردستان24)- شهدت الأسواق المالية العالمية هزة عنيفة أدت إلى فقدان نحو 11.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية خلال شهر واحد فقط، وذلك جراء تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "يني شفق" التركية، فإن الأسهم العالمية سجلت تراجعاً حاداً منذ بدء العمليات العسكرية في 28 فبراير الماضي. وأشارت الإحصائيات إلى قفزة كببرة في أسعار النفط بنسبة بلغت 45%، مما تسبب في "صدمة طاقة" وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مؤشرات "بلومبرغ" للقيمة السوقية العالمية انخفاضاً حاداً من 157.5 تريليون دولار إلى 146 تريليون دولار، مؤكدة أن هذا التراجع الضخم حدث خلال الأسابيع الأربعة الماضية فقط.

وعزا خبراء اقتصاديون هذا الانهيار إلى اتساع رقعة الصراع الإقليمي وحالة الضبابية التي تخيم على المشهد السياسي، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الأسهم ذات المخاطر العالية والتوجه نحو شراء "الملاذات الآمنة" والسلع الأقل تأثراً بالأزمات لتفادي تكبد خسائر إضافية.