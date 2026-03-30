طهران تنفي إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن وتصف شروطها بـ "غير المنطقية"

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين 30 آذار 2026، أن بلاده لم تجرِ حتى الآن أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن جميع الرسائل المتعلقة برغبة واشنطن في التفاوض وصلت عبر وسطاء دوليين.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، أوضح بقائي أن الاجتماعات التي عُقدت مؤخراً في باكستان كانت بقرار من الدول المشاركة فيها، مؤكداً أن إيران لم تشارك في تلك اللقاءات. وأضاف: "هذا يعكس بوضوح ثبات وشفافية الموقف الإيراني، على عكس الطرف الآخر الذي تتسم مواقفه بالتذبذب والتغيير المستمر".

وحول مساعي السلام في المنطقة، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن رغبة دول المنطقة في إنهاء الحروب هي أمر طبيعي، لكنه استدرك قائلاً: "يجب على هذه الدول أن تدرك من هو الطرف الذي بدأ الحرب أولاً". وأكد بقائي أن طهران تدرك تماماً أهدافها في أي مفاوضات، إلا أن المطالب التي قُدمت لإيران كانت "مبالغاً فيها وغير منطقية".

وفي سياق متصل، وجه بقائي انتقادات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً أن واجبها الأول يتمثل في إدانة الانتهاكات، وهو ما لم تفعله حتى الآن. وأكد أن إيران أوفت بالتزاماتها وأجرت الحوارات اللازمة، إلا أن مطالبها لا تزال معلقة ولم يتم تنفيذ شروطها بالكامل.

وشدد المتحدث على أن قرارات الحرب والسلام في إيران محددة بوضوح وفقاً للدستور، مؤكداً التزام الدولة بالاطر القانونية والدستورية في إدارة الملفات المتعلقة بالصراعات أو المفاوضات.

من جانبه، علق رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على هذا المشهد قائلاً: "العدو يرسل رسائل التفاوض والحوار علناً، وفي الوقت نفسه يخطط سراً لشن هجمات برية"، في إشارة إلى ما تصفه طهران بـ "الخداع السياسي" الذي تمارسه واشنطن.