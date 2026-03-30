السماح لبطريرك اللاتين بدخول كنيسة القيامة بعد غضب دولي أثاره قرار منعه

اربيل (كوردستان24) - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أن بطريرك القدس للاتين سيُعطى حق دخول فوري إلى كنيسة القيامة، إثر موجة الغضب العالمية الواسعة التي أثارها منع الشرطة الإسرائيلية دخوله لإقامة قداس أحد الشعانين.

وكتب نتانياهو في منشور عبر منصة "إكس" صباح الاثنين "أصدرتُ تعليمات للسلطات المختصة بالسماح للكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا بالوصول الكامل والفوري إلى كنيسة القيامة في القدس".

وأكد أن إسرائيل طلبت من المصلين المسيحيين واليهود والمسلمين "الامتناع مؤقتا" عن زيارة الأماكن المقدسة في البلدة القديمة لأسباب أمنية، مشيرا إلى أن "الأماكن المقدسة للديانات التوحيدية الثلاث في القدس" استُهدفت مؤخرا بـ"صواريخ بالستية" من إيران.

وأعربت البطريركية اللاتينية في القدس وحراسة الأراضي المقدسة في بيان مشترك الأحد عن أسفهما لأنه "للمرة الأولى منذ قرون، مُنع قادة الكنيسة من إقامة القداس" لمناسبة أحد الشعانين.

ومنع الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا وحارس الرهبنة الفرنسيسكانية للأراضي المقدسة فرانشيسكو إيلبو من دخول الكنيسة في القدس أثناء توجههما اليها للاحتفال بقداس أحد الشعانين، وفق البيان الذي وصف هذا الفعل بأنه "سابقة خطيرة تتجاهل مشاعر مليارات الأشخاص حول العالم الذين يتجهون بأنظارهم إلى القدس خلال هذا الأسبوع".

في بداية الحرب التي أطلقتها إسرائيل بهجوم مشترك مع الولايات المتحدة على إيران في 28 شباط/فبراير، حظرت السلطات الإسرائيلية التجمعات الكبيرة، بما في ذلك في المعابد اليهودية والكنائس والمساجد، لا سيما المسجد الأقصى، ثالث أقدس المواقع الإسلامية، خلال شهر رمضان، وحدّدت التجمعات العامة بنحو 50 شخصا.

وبرّرت الشرطة قرارها بالإشارة إلى تصميم البلدة القديمة والمواقع المقدسة، باعتبارها "تقع في منطقة معقدة لا تسمح بدخول مركبات الطوارئ والإنقاذ الكبيرة، ما يحدّ من قدرات الاستجابة ويشكّل خطرا حقيقيا على الحياة البشرية في حال وقوع حدث جماعي".

في منتصف آذار/مارس، سقطت شظايا ناجمة عن اعتراض صواريخ في البلدة القديمة، لا سيما بالقرب من المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، عقب ضربات إيرانية.

وفي منشور لمكتب نتانياهو على منصة "إكس"، جاء "لم تكن هناك أي نية خبيثة على الإطلاق، وإنما مجرد حرص على سلامة الكاردينال".

وأضاف بيان المكتب "مع ذلك، ونظرا لبدء أسبوع الآلام لدى المسيحيين في جميع أنحاء العالم، فإن قوات الأمن الإسرائيلية تعمل على وضع خطة للسماح للقادة الدينيين بالصلاة (في كنيسة القيامة) خلال الأيام المقبلة".

- "إساءة للمؤمنين" -

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "قرار الشرطة الإسرائيلية الذي "يضاف الى انتهاكات متكررة ومقلقة لوضع الأماكن المقدسة في القدس".

وندّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في بيان الأحد بـ"إساءة للمؤمنين" بعد الخطوة التي أقدمت عليها الشرطة الإٍسرائيلية. وأعلنت روما أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لدى إيطاليا الاثنين.

كما استدعت إسبانيا القائمة بالأعمال الإسرائيلية في مدريد الاثنين للاعتراض على منع الشرطة الإسرائيلية بطريرك القدس للاتين من دخول كنيسة القيامة، وللمطالبة بعدم تكرار ذلك، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

ويستذكر المسيحيون في أحد الشعانين الذي يسبق انطلاق أسبوع الآلام، دخول المسيح الأخير إلى مدينة القدس حيث استقبلته حشود من الناس بسعف النخيل وأغصان الزيتون قبل أيام قليلة من صلبه وقيامته، وفق العقيدة المسيحية الإيمانية.

وبحسب تقديرات البطريركية اللاتينية في القدس لعام 2023، كان المسيحيون يُمثّلون أكثر من 18% من سكان الأراضي المقدسة (وهي منطقة تضم الأردن بالإضافة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية) لدى قيام دولة إسرائيل عام 1948، لكنهم يُمثّلون حاليا أقل من 2%، غالبيتهم من الأرثوذكس.

وندّدت عمّان بما قالت إنه "خرق فاضح" للقانوني الدولي "وللوضع القانوني والتاريخي القائم"، مطالبة بـ"ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم".

وكانت البطريركية اللاتينية ألغت موكب أحد الشعانين التقليدي الذي ينطلق عادة من جبل الزيتون ويتجه إلى القدس بمشاركة آلاف المصلين كل عام.

وتوجّه البابا لاوون الرابع عشر الأحد في روما بتحية إلى "مسيحيي الشرق الأوسط الذين يعانون من تبعات صراع مريع".

المصدر : وكالة الصحافة الفرنسية