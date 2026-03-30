ترامب يهدد بتدمير جزيرة خرج إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبًا

اربيل (كوردستان24) - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير جزيرة خرج، وهي منشأة نفطية حيوية للصادرات الإيرانية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تجري "محادثات جادة" مع "نظام أكثر اعتدالًا" في إيران، لكنه اعتبر أيضًا أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق.

وكتب في موقع "تروث سوشيال": "إذا لم يُفتح مضيق هرمز فورًا "للتجارة"، فسوف ننهي "إقامتنا" المريحة في إيران بتفجيرها وتدمير جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه!) التي لم "نمسها" بعد".

