الصدر يدعو لتظاهرات "سلمية حاشدة" السبت المقبل تنديداً بما سماه بالعدوان الصهيوني الأمريكي

أربيل (كوردستان24)- وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم، دعوة عامة إلى مؤيده ومناصريه، للخروج في تظاهرات موحدة في جميع محافظات البلاد يوم السبت المقبل، تعبيراً عن رفض ما أسماه بـ "العدوان الصهيوني الأمريكي" والمطالبة بإحلال السلام في المنطقة.

وشدد الصدر في بيان خطي تابعه مراسلنا، على ضرورة أن تتسم هذه التظاهرات بـ "السلمية التامة والتنظيم العالي"، مؤكداً على أهمية توحيد الهتافات الوطنية. كما وجّه الصدر تعليمات للمشاركين بعدم رفع أي راية أو علم باستثناء "العلم العراقي" حصراً، في رسالة تعكس الوحدة الوطنية والانتماء للبلاد.

وحدد البيان موعد انطلاق التظاهرات، عصراً من يوم السبت المقبل، على أن تستمر الفعاليات حتى غروب شمس اليوم نفسه. وأهاب الصدر بالجهات المختصة والدوائر الأمنية المعنية للقيام بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية المتظاهرين وتسهيل حركة الاحتجاج.